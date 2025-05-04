Дальний Восток первым посмотрел новый документальный фильм о Владимире Путине

Жители Дальнего Востока стали первыми зрителями нового документального фильма о российском президенте Владимире Путине, который приурочен к 25-летней годовщине его первой инаугурации. Программа с названием «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вышла в эфире телеканала «Россия 1» в 21:00 по местному времени, сообщает РИА Новости .

В рамках нового документального фильма Путин подробно ответил на ряд вопросов, которые волнуют российское население. Глава государства обсудил с журналистом Павлом Зарубиным острые темы и события в стране и мире, которые произошли в течение последних 25 лет.

Путин также впервые впустил журналистов к себе домой в кремлевскую резиденцию, где угостил кефиром и белорусским шоколадом, подаренным Путину президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время их последней встречи.

Российский лидер ответил на вопросы, связанные с украинским кризисом, началом специальной военной операции, объяснил, почему Москва не «шарахнула» ядерным оружием по провокаторам, которые хотели, чтобы РФ допустила ошибки.

Путин подчеркнул, что не считает себя политиком, который «вершит судьбы». Он считает, что дышит одним и тем же воздухом, что и все население необъятной России.

В Москве и Подмосковье новый документальный фильм о Путине можно будет посмотреть в эфире телеканала «Россия 1» в 21:00 по местному времени.