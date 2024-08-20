Дайвер по делу о «Северных потоках» покинул Польшу

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Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» уехал на Украину

Подозреваемый немецкими правоохранителями в подрыве «Северных потоков» в Балтийском море уехал из Польши на Украину, пишет ТАСС .

По данным газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники разыскиваемый ФРГ украинец вернулся на родину на автомобиле.

Как утверждает издание, польский чиновник передал немецкой стороне, что подозреваемых скорее наградят, а не накажут.

Ранее Россия предъявила Германии официальные претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северные потоки».

Диверсия на российских экспортных газопроводах в ЕС произошла 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Расследование теракта представителей различных государств зашло в тупик и было закрыто.