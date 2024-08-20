Дайвер по делу о «Северных потоках» покинул Польшу
Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» уехал на Украину
Подозреваемый немецкими правоохранителями в подрыве «Северных потоков» в Балтийском море уехал из Польши на Украину, пишет ТАСС.
По данным газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники разыскиваемый ФРГ украинец вернулся на родину на автомобиле.
Как утверждает издание, польский чиновник передал немецкой стороне, что подозреваемых скорее наградят, а не накажут.
Ранее Россия предъявила Германии официальные претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северные потоки».
Диверсия на российских экспортных газопроводах в ЕС произошла 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Расследование теракта представителей различных государств зашло в тупик и было закрыто.