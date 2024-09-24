«Дайте денег»: стали известны подробности «плана победы» Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский сделал заявление для своих соотечественников с борта американского военного транспортного самолета, сообщив, что намерен ознакомить американских политиков с тем, что он называет «планом победы». Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Масликов раскрыл, в чем же заключается этот самый план, сообщает Общественное телевидение России .

«План победы» Зеленского все тот же, там формула одна. У него железная максима — дайте денег. Дайте денег и будет вам победа. То есть мне нужно то-то, мне нужно то-то и то-то», — заявил эксперт.

Он добавил, что украинские власти усиливают внимание к событиям, происходящим внутри России. По словам Масликова, представители киевского режима возлагают надежды на то, что ракеты, о которых просит Зеленский, станут причиной большого коллапса в РФ. Это и есть суть так называемого «плана победы» Зеленского.

По мнению эксперта, украинский президент осознал, что с помощью оружия решить вопрос не удается, поэтому пытается сделать это словами