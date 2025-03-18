«Да не слушайте его, у него работа такая»: Путин пошутил про Пескова

Путин пошутил про Пескова и посоветовал его «не слушать»

Президент России в шутку посоветовал «не слушать» своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который озвучивал время звонка главы государства и лидера США Дональда Трампа. Путин шутливо отметил, что у Пескова «работа такая».

Пресс-секретарь президента России заявлял, что Путин и Трамп созвонятся 18 марта с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Глава страны решил пошутить про это на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), когда глава РСПП Александр Шохин сказал о планах президента провести разговор с Трампом до 18:00.

«Да не слушайте Пескова. У него работа такая», — отшутился Владимир Путин.

Американские СМИ писали, что Трамп хочет обсудить с Путиным территориальные уступки со стороны Украины и контроль над Запорожской АЭС.