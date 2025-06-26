CNN встал на защиту журналистки Бертран после призывов Трампа уволить ее

«Мы на 100% поддерживаем журналистскую деятельность Наташи Бертран и, в частности, репортаж Бертран и ее коллег о ранней разведывательной оценке атаки США на ядерные объекты Ирана,» — заявил телеканал в интервью для The Hill.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что CNN следует «вышвырнуть как собаку» журналистку Наташу Бертран, которая является соавтором материала о том, что США в ходе ударов на минувших выходных не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана.

24 июня многие СМИ США рассказали со ссылкой на доклад разведки американского Минобороны, что удары американских ВС по трем объектам Ирана не уничтожили его ядерную программу. По данным силовиков, они только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

В Белом доме эти данные опровергли. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал, что утечка подобных данных — измена, которую необходимо расследовать.

Согласно материалу NYT, отчет разведки США по Ирану уничтожил победное ликование Трампа, которое было у него перед поездкой на саммит НАТО в Нидерландах. Во время поездки он пытался сохранить перемирие между Ираном и Израилем. Также президент Соединенных Штатов очень хотел, чтобы история запомнила его, как человека, атаковавшего ядерные объекты Ирана.