CNN: в Турции заявили, что переговоры РФ и Украины превзошли ожидания

Прямые переговоры между РФ и Украиной по урегулированию конфликта, которые прошли в Стамбуле, оказались более позитивными, чем ожидалось, заявил турецкий чиновник, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

По словам чиновника, во время переговоров был момент, когда обсуждения словно «зашли в тупик». Но тогда прозвучало предложение провести обмен пленными.

Также турецкий чиновник рассказал, что российская делегация во время переговоров реже прибегала к консультациям, чем украинская.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.