CNN: в США не верят в возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына

Многие чиновники в американской администрации не верят в возможность встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

В публикации говорится, что обсуждается организация этой встречи в рамках предстоящего в ноябре визита президента США в Азию.

«…Хотя многие сомневаются в том, что она в итоге состоится», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двустороннюю встречу в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, куда они прибыли вместе на российском президентском автомобиле «Аурус».

