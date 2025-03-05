CNN: Украине хватит запасов ракет для ЗРК Patriot лишь на несколько недель

После того как США приняли решение приостановить всю военную помощь для Киева, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут возникнуть проблемы с ракетами для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot уже через несколько недель. Запасы боеприпасов просто иссякнут, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN и неназванного украинского чиновника.

«Украинский чиновник сообщил, что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель», — говорится в публикации американского СМИ.

Из-за того, что ракеты для ЗРК Patriot невозможно заменить на какие-то другие, у Киева появится глобальная проблема. При этом какое именно количество ракет осталось у ВСУ, не уточняется.

Ранее американский президент Дональд Трамп дал указ приостановить военную помощь Украине. По данным СМИ, поставки могут возобновиться только после того, как две страны договорятся и подпишут соглашение по редкоземельным металлам. Эта сделка должна была состояться 28 февраля, но сорвалась из-за перепалки Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.