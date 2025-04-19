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CNN: США хотят устроить еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ

Белый дом намерен организовать еще одну встречу спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с представителями РФ с целью обсуждения рамочного соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта, передает «Газета.ru» .

Как сообщает американский телеканал CNN, рамочное соглашение было представлено в ходе переговоров США с представителями Украины и Евросоюза. Также госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио связался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В документе зафиксировано согласие Вашингтона признать Крымский полуостров частью РФ, а также заявлено о необходимости соблюдения режима прекращения огня вдоль линии боевого соприкосновения.

Американский телеканал подчеркнул, что американская сторона намерена продолжить работу над деталями рамочного соглашения, которое будет обсуждаться в Лондоне на предстоящей неделе.

Ранее американская газета New York Post сообщала, что западные союзники Киева планируют утвердить план полного прекращения огня на Украине на встрече в Лондоне, которая состоится на следующей неделе.