CNN: сайт Пентагона почистят от информации про Холокост и теракт 11 сентября

Большое количество материалов о Холокосте, теракте в США 11 сентября 2001 года, насилии и предотвращении самоубийств будет удалено с сайта Пентагона. Всего эта мера коснется более 24 тыс. статей, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Чистку сайта устроят в рамках выполнения приказа министра обороны США Пита Хегсета. В 2024 году ведомство опубликовало записку о начале удаления статей, пропагандирующих политику многообразия и инклюзивности (DEI).

В том числе, по мнению Минобороны США, адреса некоторых статей о Холокосте содержат слово DEI. Кроме того, статьи и изображения, попадающие под чистку, удалят с более чем 1 тыс. сайтов, которые связаны с Пентагоном.

При этом CNN указывает, что некоторые удаленные или подлежащие удалению материалы не содержали DEI, а также никак не относятся с расовой теорией и гендерной идеологией.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил «разнообразие, инклюзивность и равенство» в правительстве США. По его словам, эта практика может представлять собой нарушение гражданских прав американцев.