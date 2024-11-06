CNN: республиканцы занимают 200 мест в палате представителей США

сегодня в 14:23

На фоне победы Дональда Трампа в президентской гонке в США представители Республиканской партии продолжают лидировать на выборах в обе палаты конгресса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно последним подсчетам, республиканцы уже занимают 200 мест в палате представителей США. Для получения большинства им необходимо обеспечить себе 218 мест.

Таким образом, республиканцы обогнали демократов. Те смогли получить только 172 места.

В сенате республиканцы также лидируют. Они гарантировали себе необходимое большинство, получив 51 кресло.

На выборах предполагается заместить все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате. Голосование проходит в одно время с выборами президента США, на которых лидирует республиканец Дональд Трамп.