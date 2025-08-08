В результате этого шага миллиарды долларов, которые были предназначены для поддержки Киева, могут быть перенаправлены на увеличение запасов оружия в США, которые в настоящее время сокращаются.

Также, согласно документу, Пентагон сможет вернуть и вооружение, которое было разработано специально для Украины в рамках финансируемой Конгрессом программы, известной как «Инициатива по содействию безопасности Украины».

Телеканал отметил, что на сегодняшний день случаев возврата предназначенного для Украины оружия обратно в США не было зарегистрировано. Однако киевский режим может потерять значительные объемы оружия, произведенного в США и предназначенного для поставок в ближайшие месяцы и годы. Стоимость этого оружия оценивается в миллиарды долларов.

Ранее американский телеканал CNN назвал 5 возможных вариантов урегулирования российско-украинского конфликта. При этом один из сценариев может обернуться катастрофой для киевского режима и НАТО.