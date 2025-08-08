CNN: Пентагон получил право возвращать переданное Украине оружие обратно США
Фото - © Wikipedia.org
Глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби подписал меморандум, согласно которому Минобороны США получило право возвращать переданное Украине оружие обратно Соединенные Штаты, сообщает американский телеканал CNN.
В результате этого шага миллиарды долларов, которые были предназначены для поддержки Киева, могут быть перенаправлены на увеличение запасов оружия в США, которые в настоящее время сокращаются.
Также, согласно документу, Пентагон сможет вернуть и вооружение, которое было разработано специально для Украины в рамках финансируемой Конгрессом программы, известной как «Инициатива по содействию безопасности Украины».
Телеканал отметил, что на сегодняшний день случаев возврата предназначенного для Украины оружия обратно в США не было зарегистрировано. Однако киевский режим может потерять значительные объемы оружия, произведенного в США и предназначенного для поставок в ближайшие месяцы и годы. Стоимость этого оружия оценивается в миллиарды долларов.
