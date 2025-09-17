«Чтобы не размножались»: француз отправил депутатам Нацсобрания 600 презервативов

сегодня в 20:27

Француз Пьер Гиро заявил, что депутаты Нацсобрания Франции «не должны размножаться» и отправил им 600 презервативов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Independant.

По данным издания, мужчину взбесило поведение нынешних депутатов. По его словам, они «кричат друг на друга, оскорбляют друг друга и не пожимают друг другу руки».

Он решил продемонстрировать им свое разочарование в весьма оригинальной манере. Гиро отправил парламентариям необычную посылку.

В ней содержалось 600 презервативов, предназначенных депутатам. Он объяснил это тем, что не хочет, чтобы политики «плодились».

