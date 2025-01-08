Что плохого может произойти в мире в 2025 году

Президент США Дональд Трамп может начать войну с ФРС, Лондон перестанет быть мировым финансовым центром, в Германии начнут массово банкротиться компании. Об этих и других пессимистичных сценариях, которые могут воплотиться в реальность в 2025 году, сообщает РБК .

Лондон может перестать быть финансовым центром мира. В 2024 году с местной биржи ушли 88 компаний. Это наихудший показатель со времен кризиса 2007-2009 года.

Одна из ведущих экономик ЕС, Германия, боится, что производства будут уезжать за границу. 67% компаний из ФРГ уже хотя бы частично перенесли бизнес в другие государства. Эксперты считают, что в ближайшее время этому примеру последуют крупные и важные компании.

На Западе считают, что в Германии начнут банкротиться компании. В октябре 2024 года по сравнению с прошлогодним показателем их стало больше на 22,9%. Это произошло из-за снижения спроса в ФРГ и за границей, высокой цены на электричество, увеличение расходов на сотрудников и высокие налоги.

После вступления в должность президента США Дональд Трамп может начать войну с Федеральной резервной системой. Глава государства попробует реформировать регулятор.

Для развитых экономик серьезная проблема — старение населения. В будущем покупать услуги будут в основном пожилые.

На Западе боятся, что молодежь будет поддерживать ультраправые и популистские партии. Зумеры и миллениалы недовольны тем, что у пожилых людей больше шансов для самореализации и социальных лифтов.