Избранный американский президент Дональд Трамп назначит экс-советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным посланником Соединенных Штатов по Украине. Как на новую работу экс-военного, принимавшего участие во Вьетнамской войне, нападении США на Панаму и Первой войне в Персидском заливе, отреагировали мировые СМИ, сообщает газета « Ведомости ».

Associated Press напоминает, что в апреле Келлог заявлял, что окончание конфликта между РФ и Украиной требует «лидерства Соединенных Штатов». Страна поможет провести мирные переговоры и завершить боестолкновения.

Келлог планирует заморозить конфликт по линии ведения боевых действий, отмечает агентство Reuters. Киев вряд ли оценит этот план, поскольку «под контролем России» останется большая часть «востока Украины» (Запорожская, Херсонская области, Донецкая, Луганская Народные Республики и Республика Крым включены в состав России, согласно конституции).

Келлог считает, что завершение конфликта вряд ли произойдет, пока Владимир Путин остается президентом России, сообщили в NBC News. Тем не менее, США попробуют заставить Украину завершить боестолкновения путем переговоров, а не боевых действий.

Келлог уверен, что РФ можно убедить пойти на мирные соглашения, если пообещать не брать на протяжении длительного времени Украину в Североатлантический альянс. При этом для страны предстоит создать «архитектуру безопасности», отмечают BBC.

Бывший военный лоялен Трампу. Он будет представлять его интересы по украинскому конфликту на международной арене, уверены в The Hill.

Назначение Келлога и план США по завершению боевых действий говорит о том, что Вашингтон снизит уровень поддержки Киева. Новая администрация президента Соединенных Штатов отойдет от выбранной стратегии нынешнего главы страны Джо Байдена по конфликту, отмечают в Axios.

Келлог подвергал критике власти США за то, что те поставляли оружие и боеприпасы стоимостью миллиарды долларов Украине. Бывший военный также отмечал, что может произойти эскалация конфликта из-за разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием.

Ранее Келлог заявил, что для него честь работать с президентом Трампом. Он будет трудиться над тем, чтобы добиться мира силой и защищать интересы США.