Спецпосланник Трампа раскрыл, как добьется мира на Украине

Отставной генерал-лейтенант армии США Кит Келлог, которого выбрали спецпосланником по Украине, пообещал добиться «мира через силу». В своем аккаунте в соцсети X известный военачальник также написал, что в процессе своей работы он будет отстаивать интересы Вашингтона.

По словам Келлога, для него большая честь, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал его на должность специального посланника «по Украине и России».

«Это была привилегия всей моей жизни — работать на президента Трампа, и я с нетерпением жду возможности неустанно работать над обеспечением мира силой, одновременно отстаивая интересы Америки», — написал отставной генерал.

Киту Келлогу 80 лет, он воевал во Вьетнаме и участвовал в операции американских войск «Буря в пустыне» в Ираке. Некоторое время он также работал в администрации Трампа во время его первого президентского срока.