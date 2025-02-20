Членство Украины в НАТО не включат как аргумент в мирные переговоры с Россией

В ходе визита в Словакию глава Североатлантического альянса Марк Рютте обозначил позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. Он заявил, что этот вопрос может быть рассмотрен в будущем, но не станет предметом мирных переговоров с Россией, пишет РИА Новости .

Рютте подчеркнул, что решение о членстве любой страны в альянсе не подлежит одобрению со стороны России, но на саммите в Вашингтоне было подтверждено стратегическое намерение принять Украину в НАТО, однако этот вопрос будет рассматриваться отдельно от мирных переговоров и в будущем.

По словам Рютте, ни США, ни НАТО не планируют включать этот пункт в условия мирного урегулирования. Генсек альянса отметил, что сначала необходимо дождаться результатов мирного процесса, и только потом вернуться к обсуждению украинского членства в организации. При этом он еще раз подтвердил, что путь Украины в НАТО является необратимым.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против вступления Украины в НАТО и никогда не согласится на такой исход событий.