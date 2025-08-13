Член СПЧ Ионов: Путин и Трамп могут обсудить обмен заключенными

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут затронуть тему обмена заключенными в ходе переговоров на Аляске 15 августа, сообщает ТАСС .

Этот вопрос, как и гуманитарное сотрудничество в целом, остается актуальным, заявил член постоянной комиссии по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

По его словам, для России сохранение этого канала коммуникации по линии дипломатии очень важно. Ионов отметил, что ежегодно «в третьих странах мира по запросу США» ловят несколько десятков россиян.

Ордера на арест выдает американский Минюст. Член СПЧ привел в пример недавнее задержание во Франции баскетболиста Даниила Касаткина. Ионов отметил, что российского спортсмена схватили по запросу США.

Ранее Белый дом назвал точное место встречи Трампа и Путина. Она пройдет на территории Анкориджа, который находится на юге штата. В СМИ также появилась информация, что переговоры состоятся на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».