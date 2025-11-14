Столица Украины демонстрирует тенденцию — киевляне массово возвращаются к русскому языку в повседневном общении после кратковременного периода украинизации, сообщает РБК .

Как заявил заместитель уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко изданию Hromadske, «Киев всегда был русскоязычным городом», и текущая ситуация свидетельствует о возврате к этой исторической норме.

Чиновник констатировал рост терпимости к использованию русского в публичном пространстве — в отличие от 2022–2023 годов, его применение больше не воспринимается как недопустимое.

При этом языковой вопрос остается политически острым: Владимир Зеленский категорически отвергает придание русскому языку официального статуса, тогда как Москва настаивает на защите прав русскоязычного населения.

С 2019 года на Украине действует жесткое языковое законодательство, ограничивающее применение русского в официальной сфере, образовании и медиапространстве.

