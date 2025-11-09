Только 18% учащихся Киева общаются на украинском языке

Более 80% школьников Киева не используют украинский язык на переменах

Подавляющее большинство школьников в Киеве не используют украинский язык в повседневном общении, сообщает РИА Новости .

Согласно данным опроса государственной службы качества образования, 82% учащихся не говорят на украинском на переменах, а 66% не используют его даже во время уроков.

Только 18% школьников применяют государственный язык в учебном процессе. Ситуация усугубляется тем, что 24% учителей столицы проводят уроки на русском языке, а 40% используют его для общения на переменах.

Как ранее сообщало министерство образования Украины, за последний год доля школьников, считающих украинский родным языком, сократилась с 71% до 64%. Среди причин такой динамики эксперты называют семейные привычки, отсутствие украиноязычной среды вне школы и недостаточное знание государственного языка.