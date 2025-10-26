Чешское МВД фиксирует двукратное увеличение потока беженцев

Приток украинских беженцев в Чехию за последние два месяца более чем удвоился после того, как украинские власти разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, сообщает РБК .

По данным издания Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД Чехии Хану Малу, если ранее в неделю выдавалось около 1,5 тысячи разрешений на временную защиту, то в сентябре и начале октября этот показатель превысил 3,1 тысячи.

Только в сентябре было оформлено 13,5 тысячи документов, что стало рекордным показателем за последний год. В общей сложности на данный момент временную защиту в Чехии имеют около 396 тысяч граждан Украины. Этот статус, действующий до марта 2026 года с планируемым продлением до 2027 года, позволяет беженцам легально находиться в стране.

Однако, как отметила Мала, ссылаясь на австрийского коллегу, если тенденция сохранится, странам ЕС придется совместно пересматривать условия предоставления такой защиты.

Решение о разрешении на выезд для мужчин 18-22 лет было объявлено премьер-министром Украины Юлией Свириденко в августе 2025 года, что смягчило ранее действовавшие ограничения для мужчин от 18 до 60 лет.