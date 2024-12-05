Чепа: офис Зеленского получил указания от команды Трампа

сегодня в 16:56

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что команда избранного президента США Дональда Трампа дала определенные указания офису президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Lenta.ru .

Чепа считает, что украинский конфликт вошел в завершающую стадию. На фоне этого офис Зеленского проводит переговоры с командой Трампа. Та, в свою очередь, дала представителям Киева определенные указания.

Такими словами Чепа прокомментировал встречу главы офиса Зеленского Андрея Ермака с советниками избранного президента США. Депутат считает, что команда Трампа сообщила Ермаку о продолжении тех поставок оружия, которые обещал действующий президент США Джо Байден, но вопрос по поводу членства Украины в НАТО стороны решили обговорить позже.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, позиция РФ в этом вопросе, которую озвучивал президент Владимир Путин, не изменилась.

«Наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны», — сказал Чепа.

Ранее депутат допустил, что Путин и Трамп могут встретиться. Он предполагает, что встреча произойдет после инаугурации.