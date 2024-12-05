Чепа: офис Зеленского получил указания от команды Трампа
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что команда избранного президента США Дональда Трампа дала определенные указания офису президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Lenta.ru.
Чепа считает, что украинский конфликт вошел в завершающую стадию. На фоне этого офис Зеленского проводит переговоры с командой Трампа. Та, в свою очередь, дала представителям Киева определенные указания.
Такими словами Чепа прокомментировал встречу главы офиса Зеленского Андрея Ермака с советниками избранного президента США. Депутат считает, что команда Трампа сообщила Ермаку о продолжении тех поставок оружия, которые обещал действующий президент США Джо Байден, но вопрос по поводу членства Украины в НАТО стороны решили обговорить позже.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, позиция РФ в этом вопросе, которую озвучивал президент Владимир Путин, не изменилась.
«Наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны», — сказал Чепа.
Ранее депутат допустил, что Путин и Трамп могут встретиться. Он предполагает, что встреча произойдет после инаугурации.