Чемпион Александр Зарубин рассказал о встречах с жителями Подмосковья

Один из победителей предварительного голосования «Единой России» в Московской области, чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и волонтер СВО Александр Зарубин (известный также как Саша Стоун) рассказал о встречах с жителями.

Во вторник в Москве прошел итоговый отчетно-программный форум «Единой России». Профильной темой стало совершенствование цифровых сервисов и механизма предоставления электронных государственных услуг жителям страны.

«Огромное спасибо всем тем, кто проявил свою гражданскую позицию, всем тем, кто проголосовал, — жителям Клина, Солнечногорска, Лотошина. Сейчас мы собираем новые наказы — это просьбы жителей. Сейчас у меня проходят каждый день встречи с местными жителями и трудовыми коллективами. По моему округу на вчерашний день уже было около трех тысяч наказов», — сказал журналистам Зарубин.

Он добавил, что благодаря «Единой России» была реконструирована и возведена масса объектов: учебных заведений, социальных и спортивных. Зарубин отметил, что в большинстве своем местные жители просят чего-то не для себя или своего дома, а заботятся об общем благе всего населенного пункта.

Предварительное голосование «Единой России» в этом году проходило только в электронном формате на сайте PG.ER.RU с верификацией через «Госуслуги». В ходе процедуры избиратели поддержали тех кандидатов, кто представит партию на основных выборах осенью. В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.

В Подмосковье партия «Единая Россия» по итогам предварительного голосования формирует команду на выборы. Ее список возглавит губернатор региона Андрей Воробьев.

«Во-первых, хочу поблагодарить партию, весь наш актив за высокое доверие и за тот результат, который наш регион продемонстрировал на предварительном голосовании. Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — сказал губернатор.

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