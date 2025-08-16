Чат-бот Gemini стал доступен в России через веб-версию

Российские пользователи неожиданно обнаружили работоспособность чат-бота Gemini — флагманского ИИ-продукта Google, который ранее был недоступен в стране. Как сообщает «Газета.Ru» , нейросеть начала полноценно функционировать как в веб-интерфейсе (через сайт gemini.google.com), так и в мобильных приложениях для Android и iOS.

Gemini, официально не запускавшийся для России, полностью адаптирован под русскоязычную аудиторию: интерфейс переведен, а сам ИИ корректно понимает и генерирует ответы на русском языке, включая голосовое взаимодействие.

При этом его основной конкурент — ChatGPT от OpenAI — продолжает блокировать доступ с российских IP-адресов.

Техническая особенность: хотя сервис де-факто работает, официально установить приложение через российские аккаунты Google Play или App Store по-прежнему невозможно. Это порождает две версии произошедшего: либо временный сбой в геоблокировке (аналогичный эпизоду с YouTube Premium в 2024 году), либо пробное включение сервиса в рамках тестирования.