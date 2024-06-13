Частная клиника в Подмосковье организовала канал незаконной миграции

Правоохранительные органы выявили канал незаконной миграции, организованный руководством одной из частных клиник, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Согласно материалам дела, гендиректор и главврач клиники вместе с бизнесменом организовали незаконный въезд граждан иностранных государств, в том числе из Украины. Они выдавали фиктивные справки-соглашения на обследование в одном из филиалов клиники.

На основании липовых документов в страну незаконно заехали более 150 иностранцев и встали на миграционный учет в Москве и Подмосковье.

Следователи возбудили дело по п. «а», ч. 2, ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Московский суд признал подсудимых виновными.

Бывший директор и главврач получили 1,5 года тюрьмы. Бизнесмен отправится в колонию на 1 год. Каждый фигурант дела заплатит по 100 тысяч рублей штрафа.

Ранее в Красногорске возбудили уголовное дело по факту незаконной миграции. В здании по улице Пионерской, где ранее находился колледж, на постоянной основе проживали мигранты.