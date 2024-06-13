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СК возбудил дело из-за мигрантов в бывшем здании колледжа в Красногорске

В Красногорске возбудили уголовное дело по факту незаконной миграции. В здании по улице Пионерской, где ранее находился колледж, на постоянной основе проживали мигранты, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Было установлено, что мигранты систематические нарушали общественный порядок.

Сейчас следователи выявляют данные о юридическом лице, предоставившем иностранцам помещения для проживания.

Также вместе с сотрудниками МВД проходят рейды для установления лиц, проживающих в России с нарушением миграционного законодательства.