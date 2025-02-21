Частичное послабление: в каком случае США «отрегулируют» антироссийские санкции

Если Россия начнет совершать предпочтительные для Вашингтона шаги, то, возможно, произойдет ограниченное ослабление антироссийских санкций. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Послабление антироссийских санкций Рубио допустил в разговоре с европейскими дипломатами.

«Нет, сказал он (Рубио — ред.), администрация (президента США Дональда Трампа — ред.) не снимет американские санкции против России без заметного изменения в поведении Москвы, хотя он оставил открытой дверь для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут предпринимать шаги, которых добивается администрация», — говорится в публикации.

Американский министр финансов Скотт Бессант, в свою очередь, допустил как смягчение ограничений против Москвы, так и, наоборот, их ужесточение. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые двусторонние российско-американские переговоры, в которых участвовали делегации обеих стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители России и США договорились вести совместную работу в направлении возобновления сотрудничества между государствами. Позднее делегации встретились в рамках G20 в ЮАР, где подробно обсудили украинский кризис.