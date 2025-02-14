Чайка, Франков и Селин: Британия расширила антироссийский санкции на ряд имен
Сын генпрокурора РФ Артем Чайка попал под британские санкции
Фото - © Unsplash.com
Великобритания приняла решение о расширении санкционного списка против РФ. В него включили еще 5 пунктов, сообщает ТАСС.
Так, под санкции попал предприниматель, сын генпрокурора России Артем Чайка. Кроме того, рестрикции введены в отношении замминистра обороны РФ Павла Фрадкова и директора ФСТЭК России Владимира Селина.
Еще список ограничительных мер расширили на завод «Киров-Энергомаш» и компанию «Росатом Аддитивные технологии».
Ранее Германия выступила за усиление санкций против российской энергетики.