Чайка, Франков и Селин: Британия расширила антироссийский санкции на ряд имен

сегодня в 11:56

Великобритания приняла решение о расширении санкционного списка против РФ. В него включили еще 5 пунктов, сообщает ТАСС .

Так, под санкции попал предприниматель, сын генпрокурора России Артем Чайка. Кроме того, рестрикции введены в отношении замминистра обороны РФ Павла Фрадкова и директора ФСТЭК России Владимира Селина.

Еще список ограничительных мер расширили на завод «Киров-Энергомаш» и компанию «Росатом Аддитивные технологии».

Ранее Германия выступила за усиление санкций против российской энергетики.