CBS: Зеленский на этой неделе может приехать в США для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на блидайшей неделе может прибыть в США на встречу с американским президентом Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Отмечается, что возможность встречи обсуждают американские и украинские чиновники.

При источник сообщил, что визит Зеленского будет зависеть от итогов переговоров в Женеве. По его словам, никаких четких планов приезда Зеленского в США нет.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится получить согласие Киева на мирные инициативы к 27 ноября, то есть, Дню благодарения в США. Для американцев праздник важен, поскольку он олицетворяет собой единство и преодоление разногласий.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.