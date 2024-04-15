Западным странам следует посмотреть на украинский конфликт с реальной точки зрения и изменить свое видение ситуации и вероятных сценариев разрешения кризисы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

Авторы статьи отмечают, что Киеву требуются сотни тысяч опытных солдат, чтобы пойти в новое контрнаступление. При этом все они должны быть оснащены снаряжением, оружием и техникой.

При этом запад не может привлечь на свою сторону развивающиеся страны из БРИКС, что также является проблемой, так как указанные факторы делают почти невозможным выход Украины к границам 1991 года.

Журналисты немецкого издания предложили политическому сообществу Запада оценивать возможности решения конфликта с прагматичной и реалистичной точек зрения.