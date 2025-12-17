Западные страны не выработали единой позиции в отношении президента Украины Владимира Зеленского, и на фоне этого существуют признаки того, что от него пытаются избавиться. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Естественно, есть структуры, которым Зеленский уже не выгоден, и они его „сливают“. А есть структуры, которым, наоборот, выгодно. Чем дольше он будет сидеть, тем дольше будет продолжаться война, тем больше они заработают. Поэтому я бы не был так категоричен, что Запад его сливает. Да, признаки такие есть. Но говорить о том, что это однозначная позиция Запада, я бы поостерегся», — заявил экс-разведчик.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако выборы президента так и не были проведены. Сам украинский лидер неоднократно заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что легитимность Зеленского закончилась, и поэтому важно понять, с кем в Киеве можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. По его словам, действующее украинское руководство нелегитимно, что создает опасную юридическую коллизию, способную обесценить любые итоги переговоров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.