Бывший советник Трампа консультировал президента из тюрьмы

Согласно отрывкам из готовящейся книги корреспондента ABC Джонатана Карла, бывший советник президента США Стив Бэннон участвовал в подготовке Дональда Трампа к февральской встрече с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

Во время подготовительного совещания Трамп по громкой связи связался с Бэнноном, отбывавшим тюремный срок за неуважение к конгрессу, для обсуждения американо-украинской ресурсной сделки.

Бэннон охарактеризовал соглашение как невыгодное для США, заявив: «Мне она чертовски не нравится, она связывает нас с Украиной». Экс-советник также назвал Зеленского «подонком», предупредив Трампа о невозможности доверия украинскому лидеру и европейским партнерам.

Ранее Бэннон предупреждал Трампа о возможной неконтролируемой военной эскалации на Украине.