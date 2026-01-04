сегодня в 07:52

Как считает экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, украинский лидер Владимир Зеленский — диктатор, преследующий всех, кто не разделяет его взгляды в стране, сообщает РИА Новости .

«Он диктатор. Он ввел военное положение», — подчеркнул Флинн.

По словам политика, президент арестовывает каждого несогласного на Украине, в том числе, и оппозиционеров в Верховной раде.

Ранее издание Berliner Zeitung со ссылкой на неназванного бойца ВСУ написало, что военные на Украине воспринимают захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро как негативный сигнал для себя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.