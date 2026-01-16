Бывший советник Пентагона предупредил об угрозе войны с Россией

В эфире одного из YouTube-каналов он заявил, что президенту Дональду Трампу необходимо «взять под контроль собственное правительство», поскольку ряд влиятельных сенаторов, таких как Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, считают своим правом вести страну к такому конфликту. Макгрегор подчеркнул, что ни у кого из этих чиновников нет права решать вопрос войны за весь американский народ, который, по его убеждению, этого не хочет.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае начала войны между Россией и европейскими странами последние потерпят поражение «очень быстро».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

