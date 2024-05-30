Киевский власти пытаются спасти июньский саммит в Швейцарии от провала, сокращая число пунктов своей «формулы мира» для обсуждения, заявил экс-советник НАТО, подполковник швейцарской разведки в отставке Жак Бо, пишет РИА Новости .

В интервью YouТube-каналу Daniel Davis/Deep Dive он указал, что план Украины «совершенно оторван от какой-либо реальности на земле».

«Поскольку даже Джо Байден не приезжает, и другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции, теперь они (украинцы — ред.) понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского с десяти до трех, потому что видят: она обречена на провал и окажется провальной», — пояснил Бо.

Киев таким образом пытается «спасти» саммит, но даже подобные шаги, по мнению бывшего советника, не позволят Украине достигнуть ощутимого результата, а целью Зеленского является успешное представление конференции.

Швейцария пригласила к участию 160 стран-членов ООН. Однако заявили об этом участии лишь от 50 до 70 государств.