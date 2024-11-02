Бывший президент Боливии Моралес объявил голодовку

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку и призвал к диалогу, а также предложил сторонникам сделать паузу в блокировке дорог, сообщает РИА Новости .

«Я прошу Пакт о единстве и Народный генеральный штаб рассмотреть четвертый промежуточный вариант блокады дорог. А пока мы объявим голодовку», — заявил он.

Разногласия между действующим президентом Боливии Луис Арсе и Эво Моралесом произошли после 2020 года, в том числе из-за того, кто должен следующим кандидатом в президенты от правящей партии.

В результате столкновения сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса и местной полиции пострадали около 20 человек. Протестующие перекрывают дорогу в знак несогласия с действующей политикой