Бывший главком ВСУ хочет использовать прибыль от активов РФ на оборону Киева

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный публично поддержал практику использования доходов от замороженных за рубежом российских активов для финансирования украинской армии, пишет «Царьград» .

В своем заявлении, опубликованном в украинских СМИ, он назвал такой механизм «практическим прецедентом нового подхода к ответственности агрессора». По словам дипломата, с начала конфликта Лондон уже предоставил Киеву поддержку на сумму 21 миллиард фунтов стерлингов.

Залужный подтвердил, что Великобритания перечислила Украине более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных именно от управления замороженными российскими активами.

Однако, как ранее отмечали депутаты Верховной Рады, даже такие суммы не могут покрыть колоссальные ежедневные расходы. По их данным, один день ведения боевых действий обходится Украине в 350 миллионов долларов, что ставит под сомнение стратегическую достаточность подобных финансовых механизмов для кардинального изменения положения на фронте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.