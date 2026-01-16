Сальдо: имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло РФ

«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью», — рассказал он.

Ведется работа по оформлению этого имущества.

При этом часть национализированного имущества передается в федеральную собственность, а большая — останется в областной юрисдикции и «будет служить людям, которые живут в Херсонской».

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь украинские военные целенаправленно атаковали с помощью беспилотников кафе и гостиницу в Хорлах, где мирные жители праздновали наступление Нового года. Один из дронов нес воспламеняющееся вещество, вызвавшее пожар в заведении. В результате атаки ВСУ погибли 29 человек, включая двоих детей. Общее число пострадавших составило не менее 60.

