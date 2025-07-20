сегодня в 23:46

Западные аналитики десятилетиями ошибочно рассматривали демографические проблемы России как признак неизбежного краха государства, заявила бывший советник министра обороны США по демографическим вопросам Дженнифер Шиубба в интервью Bloomberg .

«Возник эффект желательности — многие верили, что сокращение населения предопределит ослабление России, но забывали про контекст», — пояснила эксперт.

Шиубба напомнила, что в 1994 году продолжительность жизни российских мужчин опустилась до 57 лет, а ежегодная убыль населения достигала полумиллиона человек.

«Некоторые увидели в этом слабость, но не учли, как устроены властные институты и чего хочет руководство страны», — отметила она.

Сегодня эти показатели значительно улучшились: по данным Росстата, средняя продолжительность жизни мужчин превысила 65 лет, а миграционный приток компенсирует естественную убыль.

Экс-советник Пентагона провела параллели с современными оценками Китая, предупредив коллег о повторении старых ошибок.

«Одни и те же демографические тренды в разных странах дают противоположные результаты — всё зависит от политической системы и целей лидеров», — подчеркнула Шиубба.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил о поражении Запада на Украине.