Бывший чиновник Пентагона демографические мифы о России провалились
Западные аналитики десятилетиями ошибочно рассматривали демографические проблемы России как признак неизбежного краха государства, заявила бывший советник министра обороны США по демографическим вопросам Дженнифер Шиубба в интервью Bloomberg.
«Возник эффект желательности — многие верили, что сокращение населения предопределит ослабление России, но забывали про контекст», — пояснила эксперт.
Шиубба напомнила, что в 1994 году продолжительность жизни российских мужчин опустилась до 57 лет, а ежегодная убыль населения достигала полумиллиона человек.
«Некоторые увидели в этом слабость, но не учли, как устроены властные институты и чего хочет руководство страны», — отметила она.
Сегодня эти показатели значительно улучшились: по данным Росстата, средняя продолжительность жизни мужчин превысила 65 лет, а миграционный приток компенсирует естественную убыль.
Экс-советник Пентагона провела параллели с современными оценками Китая, предупредив коллег о повторении старых ошибок.
«Одни и те же демографические тренды в разных странах дают противоположные результаты — всё зависит от политической системы и целей лидеров», — подчеркнула Шиубба.
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