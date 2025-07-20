По его мнению, Россия уже добилась своих стратегических целей в текущем конфликте, закрепив контроль над новыми территориями, и Западу пора перестать отрицать очевидное.

Карлсон подчеркнул, что единственным способом изменить сложившееся положение вещей могло бы стать применение ядерного оружия, однако такой сценарий он назвал абсолютно неприемлемым.

Американский комментатор отметил, что, будучи патриотом США, он не рад успехам России, однако призвал объективно оценивать ситуацию.

«Они хотели, чтобы Запад сдал назад, но… по большому счету они выиграли. И нам нужно это признать. Конечно, это не так легко… Вот я, например, не очень рад русским победам, я американец, я хочу, чтобы побеждали мы! Но мы не можем врать самим себе. Они выиграли», — сказал Карлсон.

По его мнению, Вашингтон традиционно использует другие страны в своих интересах, а затем оставляет их один на один с проблемами. Журналист выразил сожаление по поводу судьбы Украины, которая, по его словам, стала жертвой невыполнимых обещаний со стороны США. Он провел исторические параллели, напомнив, что Германия хорошо знает цену военного поражения и потери территорий.