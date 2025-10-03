Бывшего редактора Первого канала и экс-мундепа признали иноагентами
Фото - © РИА Новости, Алексей Никольский
Журналист и бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова* признана иностранным агентом по решению Минюста России. Статус иноагентов также получили режиссер Григорий Амнуэль*, бывший мундеп Мария Соленова* и сетевой проект «I NEWS»*, сообщила пресс-служба ведомства.
Минюст заявил, что Овсянникова* распространяла недостоверные сведения о политике властей России и выступала против специальной военной операции. Журналистка также публиковала ложную информацию, направленную на формирование негативного образа российской армии.
Бывший муниципальный депутат Соленова* отождествляла Россию с террористической организацией, призывала помогать военным Украины и осуждала проведение СВО.
Амнуэль* также выступал против СВО и публиковал недостоверные сведения решениях российских властей. Он поддерживал украинскую армию и критиковал проведение спецоперации.
Овсянникова*, Соленова* и Амнуэль* живут за пределами России.
*Признаны иноагентами по решению Минюста России