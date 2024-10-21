Бывшего президента европейской страны задержали из-за коррупции

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Бывший президент Албании Илир Мета задержан по обвинению в коррупции

В Албании задержан бывший президент страны Илир Мета, возглавлявший государство в 2017–2022 годах. Политика, по словам его адвоката Генца Йокутая, обвиняют по трем пунктам: коррупция, отмывание денег и неразглашение, сообщает РБК со ссылкой на NOA.

Юрист утверждает, что экс-главу Албании «похитили посреди дороги». По словам Йокутая, расследование против Меты ведется уже пять лет.

«Позиция (Меты — ред.) ясна, он настроен идти навстречу процессу. Он готов прояснить обстоятельства», — сказал адвокат бывшего албанского лидера.

Йокутай назвал дело против экс-президента Албании политическим. По его словам, Илир Мета отвергает все инкриминируемые ему обвинения.