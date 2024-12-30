Бывшего министра обороны Армении Карапетяна задержали в Москве
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Бывшего главу Минобороны Армении генерала-майора Аршака Карапетяна задержали на Тверской улице Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Карапетяна разыскивают в Армении по ряду статей. Среди них «Злоупотребление властью», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Генерал-майор был главой Минобороны Армении в 2021 году. Он пробыл на должности несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что в Армении задержали членов группы, которые якобы готовились к узурпации власти.