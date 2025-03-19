Бывшая кандидатом-спойлером мэр Березовского через суд оспорила свое назначение

Избранный мэр города Березовский Свердловской области Юлия Маслакова через суд оспорила свое назначение и перестала быть главой города. Ранее она внезапно выиграла выиграла мэрские выборы, будучи кандидатом-спойлером и женой водителя тогдашнего градоначальника, сообщает SHOT .

После избрания 35-летняя Маслакова не выходила на работу и решила оспорить решение городской думы, которая избрала ее на пост главы Березовского.

На суде представитель Маслаковой настаивал, что избрание на мэрский пост вызвало негативные последствия для его клиентки. Местные депутаты, в свою очередь, пытались оспорить это утверждение, но суд встал на сторону чиновницы.

Инстанция постановила, что решение гордумы является незаконным, в связи с чем Юлия Маслакова не будет мэром уральского города.

На время отсутствия Маслаковой обязанности мэра исполнял бывший градоначальник Евгений Писцов, которого она побеждала на выборах. Избранную мэра также видели на совещаниях Писцова, когда она официально отсутствовала на работе.