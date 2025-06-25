«Были очень милы»: Трамп рассказал, как Иран предупредил его об ударе

Иран предупредил США, что готовится нанести удар по американской военной базе в Катаре, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам НАТО. По его словам, благодаря этому никто не пострадал, сообщает РБК .

«Они [иранцы] были очень милы. Предупредили нас. Они сказали, что собираются ударить: „В час — это окей?“ — „Хорошо“. И [мы] всех вывезли с базы, чтобы не пострадали», — рассказал хозяин Белого дома.

Трамп уже благодарил Иран за то, что республика предупредила американцев о намерении атаковать базу Аль-Удейд в Катаре. Это было в день иранской атаки по американскому лагерю, 23 июня. По словам Трампа, тогда обстрел со стороны Ирана получился «слабым» — одна ракета отклонилась от курса, а остальные сбили средствами ПВО.

Тем временем Трамп заявил, что ирано-израильский конфликт, в рамках которого США также наносили удары по Ирану, разрешился. Американский президент не считает, что две страны «станут выступать друг против друга».