Business Insider: у сторонников Трампа возникли разногласия из-за иммиграции

В будущей администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа появился раскол в связи с разногласиями во взглядах на иммиграционную политику, сообщает ТАСС .

Как пишет портал Business Insider, сторонники Трампа в Кремниевой долине во главе с Илоном Маском разделились во взглядах с представителями движения MAGA (Make America Great Again). Первые выступили за выдачу виз типа H-1B, позволяющие нанимать высококвалифицированных сотрудников из других государств.

Из материала следует, что более консервативные сторонники республиканца настроены более радикально. Они выступили в адрес американских техногигантов с обвинением в злоупотреблении иммиграционной системой, так как иностранные специалисты отнимают рабочие места у американцев.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. По словам республиканца, российского-украинскому конфликту пора положить конец.