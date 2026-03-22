Будут удары по инфраструктуре США: Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа
Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори
Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» ответил на поставленный американским президентом Дональдом Трампом 48-часовой ультиматум, сообщает «Лента.ру».
Об этом рассказало агентство Tasnim.
По словам военного, если Штаты атакуют иранскую топливную или энергетическую инфраструктуру, то Тереган в ответ ударит по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США и их союзников по всему региону.
Ранее Трамп поставил Ирану ультиматум. Он дал 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.
