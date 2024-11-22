Будущее России зависит от участников СВО — Путин
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания в Кремле заявил, что решение задач в рамках спецоперации на Украине зависит от солдат и офицеров. По словам главы государства, от военнослужащих всех родов войск также зависит будущее всей страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Верховный главнокомандующий провел совещание с разработчиками ракетных систем, представителями оборонного сектора и руководителями Минобороны.
В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что российские военные в зоне СВО демонстрируют мужество и профессионализм, грамотно и успешно ведут боевые действия.
«Повторю: именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции», — сказал Владимир Путин.
Глава государства также заявил, что новейшая ракетная система «Орешник» на сегодняшний день является неуязвимой.