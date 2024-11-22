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Путин: СВО и будущее России зависят от солдат и офицеров

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания в Кремле заявил, что решение задач в рамках спецоперации на Украине зависит от солдат и офицеров. По словам главы государства, от военнослужащих всех родов войск также зависит будущее всей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий провел совещание с разработчиками ракетных систем, представителями оборонного сектора и руководителями Минобороны.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что российские военные в зоне СВО демонстрируют мужество и профессионализм, грамотно и успешно ведут боевые действия.

«Повторю: именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров прежде всего зависит выполнение всех задач в рамках специальной военной операции», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что новейшая ракетная система «Орешник» на сегодняшний день является неуязвимой.