Будет хуже: турецкие СМИ пообещали плохой сценарий для Украины

Турецкая газета Yeni Şafak опубликовала материал, в котором прогнозирует негативный сценарий для ВСУ после разрешения на удары ATACMS по России, сообщает Life.ru.

«Для Украины плохие дни остались позади, все будет еще хуже!» — написала газета.

Использование американских дальнобойных ракет только усугубит ситуацию для Киева, уточнил автор публикации.

По его мнению, Джо Байден мог согласиться на удары по РФ с политическими целями: для того, чтобы Дональд Трамп не мог найти пути к разрешению конфликта после его прихода к власти в январе 2025 года.

Ранее два американских чиновника подтвердили украинский удар американскими ракетами по Брянской области. При этом в Пентагоне ситуацию комментировать отказались, но уточнили, что использование оружия не влечет начало Третьей мировой войны. ВСУ запустили 6 дальнобойных ракет производства США по военному объекту под Брянском, пять из них сбили, разрушений и жертв нет.