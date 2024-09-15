Руководитель ГУР Кирилл Буданов* отметил беспомощность ВСУ, которая наблюдается не только потому, что в РФ нарастили производство некоторых типов ракет, но и из-за того, что российским военным на фронте пришла неожиданная помощь. Об этом сообщает «Царьград» .

Буданов* рассказал Reuters, что на сегодняшний день массовое производство ракет ОТРК «Искандер» в России создает большие проблемы для ВСУ. По его словам, РФ сильно продвинулась в количестве производства такого вооружения, а на других ракетах не так сильно концентрировалась. Также проблемы в зоне конфликта создает и применение российской армией управляемых авиабомб.

Кроме того, глава ГУР отметил, что ВС РФ в зоне соприкосновения пришла неожиданная помощь, она серьезно ухудшает ситуацию украинцев. Как добавил собеседник издания, Северная Корея поставляет в российскую армию баллистические ракеты и боеприпасы.

«Поставки КНДР снарядов России — это критическая проблема для нас», — пожаловался Буданов*.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что возможно покушение на украинского лидера Владимира Зеленского в ходе военного переворота. Он отметил, что Кирилл Буданов* отправит кого-нибудь, чтобы убить главу государства.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.